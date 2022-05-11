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Зеленский обсудил с Шольцом оборонную поддержку и санкции против РФ

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Украина, Среда 11 мая 2022 20:43
Зеленский обсудил с Шольцом оборонную поддержку и санкции против РФ Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом. Головине темы - оборонная поддержка Украины, санкции против РФ и сотрудничество в энергетике.

Об этом в Twitter написал глава государства, сообщает РБК-Украина.

"Поговорил с Олафом Шольцом об оборонной помощи, сотрудничестве в энергетической сфере, усилении санкций против российского агрессора. Мы ценим высокий уровень диалога Германии и поддержку в нашей борьбе", - написал президент.

Напомним, Россия напала на Украину не потому, что боится нападения НАТО. На самом деле Кремль боится, что развитие Украины повлечет дестабилизацию внутри РФ, убежден Зеленский.

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