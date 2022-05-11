Побоялись внутренней дестабилизации. Зеленский объяснил, почему Россия напала на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к фрацузским студентам заявил, что на самом деле Россия не боится, что на нее нападет НАТО. Самая большая фобия, считает Зеленский, правда, которую российский режим старательно скрывает от своих людей, чтобы оставаться у власти.

"НАТО это лишь одна из причин того, что Россия напала на Украину. Они не считают нас государством, не считают нас народом. Они хотят иметь 100-процентное влияние. Они были повсюду. В правоохранительных органах, в наших Вооруженных силах, Министерстве обороны, они были повсюду. Отдельные партии представляли их в парламенте. Таким образом вам не дают развиваться так, как вы хотите", - рассказывает Зеленский.

Зеленский убежден, что власти России больше всего боятся дестабилизации внутри своей страны. Поэтому ведет пропаганду, дескридитируя соседнюю Украину.

"Россия не видит нас независимым государством. Они боятся это проиграть. Потому что они могут увидеть, как развивается наше государство. И, не дай Бог, чтобы их люди увидели, что мы лучше живем, чем люди в России. Потому что это повлияет на дестабилизацию внутри России", - заявил Зеленский.