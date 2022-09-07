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Зеленский обсудил с Шольцем "широкий список тем": что известно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор во время которого обсудили "широкий перечень тем".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, во время разговора он поблагодарил канцлера за подтверждение 5 млрд евро макрофина от Европейского союза.

В то же время стороны подняли вопрос необходимости полноценной программы Международного валютного фонда и обсудили планы по дальнейшему усилению обороны Украины на фоне российской агрессии.

"Провел телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцом на широкий перечень тем. В частности, поблагодарил за подтверждение 5 млрд евро макрофина от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы по дальнейшему усилению оборонных возможностей Украины", - пишет президент Украины.

Как отмечает пресс-служба Федерального правительства Германии, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями касаемо военной, гуманитарной и экономической ситуации в Украине, а также подняли вопросы дальнейшей конкретной поддержки, в том числе и в восстановлении.

Шольц заверил, что Германия не перестанет оказывать Украине помощь и отметил интенсивность подготовки к Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Берлине 25 октября.

"О ситуации на Запорожской атомной электростанции Федеральный канцлер и президент Украины согласились, что безопасность и защита атомной электростанции имеют первостепенное значение и что доклад Международного агентства по атомной энергии и рекомендованные в нем мероприятия играют важную роль", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовые телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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