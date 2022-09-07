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Зеленський обговорив з Шольцем "широкий список тем": що відомо

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Середа 07 вересня 2022 17:43
Зеленський обговорив з Шольцем "широкий список тем": що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський й канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили "широкий перелік тем".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, під час розмови він подякував канцлеру за підтвердження 5 млрд євро макрофіну від Європейського союзу.

Водночас сторони порушили питання необхідності повноцінної програми Міжнародного валютного фонду й обговорили плани щодо подальшого посилення оборони Україна на тлі російської агресії.

"Провів телефонну розмову з бундесканцлером Олафом Шольцом на широкий перелік тем. Зокрема, подякував за підтвердження 5 млрд євро макрофіну від ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", - пише президент України.

Як відзначає пресслужба Федерального уряду Німеччини, під час переговорів сторони обмінялися думками щодо військової, гуманітарної й економічної ситуації в Україні, а також порушили питання подальшої конкретної підтримки, у тому ж числі й у відновленні.

Шольц запевнив у тому, що Німеччина не припинить надавати Україні допомогу та наголосив на інтенсивності підготовки до Міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбудеться у Берліні 25 жовтня.

"Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції Федеральний канцлер та президент України погодилися, що безпека та захист атомної електростанції мають першорядне значення і що доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії та рекомендовані в ньому заходи відіграють важливу роль", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський провів півторагодинні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном.

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