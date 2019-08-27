В Россию не пустили сенатора США, который поддерживает Украину

Фото: Рон Джонсон (facebook.com/RonJohnsonWI)

Рон Джонсон хотел посетить РФ в составе делегации конгресса

Американскому сенатору Рону Джонсону правительство Российской Федерации отказало в выдаче визы для въезда в составе делегации конгресса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт политика.

В свою очередь в Департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что Джонсон не обращался за визой в Россию, поскольку его имя есть в российском "стоп-листе", о чем американский политик якобы знал и раньше.

Джонсон является председателем Подкомитета по вопросам внешних связей Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности. Во время визита он планировал встретиться с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, представителями общественных организаций и др.

Сенатор инициировал и поддерживал ряд законодательных актов, которые имели целью привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. В частности, он курировал резолюции сената, которые призвали к более жесткому реагированию на агрессию РФ в Керченском проливе в ноябре 2018-го, а также санкций, повязанных с "Северным потоком-2".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия готовит симметричный ответ на ракетные испытания США. Так президент РФ Владимир Путин попросил правительство оценить угрозу, которую представляют для России испытания крылатой ракеты наземного базирования Вашингтоном, и поручил министрам "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".

Ранее Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.