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Пенс доволен встречей с президентом Украины

Новости » Политика    02.09.2019 - 03:54
Пенс доволен встречей с президентом Украины
Фото: встреча Майка Пенса с Владимиром Зеленским (facebook.com/FoxNews/videos)

Вице-президент США считает, что отношения между Украиной и США еще никогда не были такими прочными

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс высоко оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и нынешние отношения между Украиной и США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пенса.

Пенс отметил, что в ходе встречи обсудили вопросы безопасности, экономического роста и программу реформ президента Украины.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Отношения между Украиной и США никогда не были такими прочными, как под руководством президента Дональда Трампа!" - написал он.

Пенс доволен встречей с президентом Украины

Напомним, ранее в Варшаве вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности. Пенс отметил, что между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и его страна всегда поддерживает и стоит плечом к плечу с народом Украины, еще с 2014 года.

Зеленский и Пенс обсудили предстоящую встречу с Трампом Пенс: США продолжат поддерживать Украину по вопросам безопасности
Новости Украины Владимир ЗеленскийМайк Пенс
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