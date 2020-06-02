Зеленский обсудил с ректорами, как решить проблему "кадрового голода"

Во вторник, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих высших учебных заведения, чтобы обсудить проблему "кадрового голода" в Украине. Глава государства ранее сетовал на это, говоря о министерских должностях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - сказал президент.

Он добавил, что в Украине более миллиона студентов, из которых большая часть не хочет оставаться на родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - упрекнул Зеленский ректорам.

На встрече присутствовали ректоры 25 вузов, а также заместитель главы ОП Юрий Костюк и глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Ранее Зеленский заявил, что не может найти кандидатов на посты министров культуры, образования и энергетики.

Эту проблему президент назвал "кадровым голодом".

Отметим, что вчера в "Слуге народа" нашли кандидата на должность министра культуры.

Им может стать бывший генеральный директор телеканала 1+1 и народный депутат от президентской партии Александр Ткаченко.