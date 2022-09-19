Зеленский обсудил с президентом УЕФА освобождение пленных украинских спортсменов

"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александром Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске украинской Премьер-лиги. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - написал он.

Напомним, в начале июля Зеленский сообщил, что в российском плену находятся 13 украинских спортсменов.

При этом в конце августа министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что в российском плену находятся 23 атлета.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине российских пленных меньше, чем в России украинских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.