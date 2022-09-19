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Зеленський обговорив із президентом УЄФА звільнення полонених українських спортсменів

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом УЄФА Олександром Чеферіном, під час якої обговорив визволення українських спортсменів із російського полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння у перезапуску української Прем'єр-ліги. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", - написав він.

Нагадаємо, на початку липня Зеленський повідомив, що у російському полоні перебувають 13 українських спортсменів.

При цьому наприкінці серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що у російському полоні перебувають 23 атлети.

Раніше Зеленський заявив, що в Україні російських полонених менше, ніж у Росії.

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