Зеленский обсудил с президентом Словакии возможность поставок топлива в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая провел телефонные переговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Лидеры обсудили несколько тем, включая поставки топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
Глава государства отметил, что в ходе беседы обсуждался прогресс получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Также затрагивалась тема санкций против России.
"Обсуждался импорт топлива из Словакии. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину", - подытожил Зеленский.
Напомним, в Украине из-за войны с Россией начал ощущаться дефицит топлива на АЗС. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, ракетными ударами фактически уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в результате постоянных обстрелов осложнилась логистика из стран ЕС.
Отметим, сегодня в Офисе президента заверили, что дефицит бензина и дизельного топлива в Украине вскоре ликвидируют.
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