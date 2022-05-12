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Зеленський обговорив з президентом Словаччини можливість поставок палива в Україну

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Київ, Четвер 12 травня 2022 20:28
Зеленський обговорив з президентом Словаччини можливість поставок палива в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні переговори зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Лідери обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Глава держави зазначив, що в ході бесіди обговорювався прогрес отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Також порушувалася тема санкцій проти Росії.

"Обговорювався імпорт палива зі Словаччини. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросив в Україну", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в Україні через війну з Росією почав відчуватися дефіцит палива на АЗС. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ракетними ударами фактично знищено Кременчуцький нафтопереробний завод. Крім того, в результаті постійних обстрілів ускладнилася Логістика з країн ЄС.

Зазначимо, сьогодні в офісі президента запевнили, що дефіцит бензину і дизельного палива в Україні незабаром ліквідують.

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