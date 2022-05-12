Зеленський обговорив з президентом Словаччини можливість поставок палива в Україну
Президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні переговори зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Лідери обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
Глава держави зазначив, що в ході бесіди обговорювався прогрес отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Також порушувалася тема санкцій проти Росії.
"Обговорювався імпорт палива зі Словаччини. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросив в Україну", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, в Україні через війну з Росією почав відчуватися дефіцит палива на АЗС. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ракетними ударами фактично знищено Кременчуцький нафтопереробний завод. Крім того, в результаті постійних обстрілів ускладнилася Логістика з країн ЄС.
Зазначимо, сьогодні в офісі президента запевнили, що дефіцит бензину і дизельного палива в Україні незабаром ліквідують.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.