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Зеленский обсудил с президентом Либерии пути решения продовольственного кризиса

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация с вторжением в Украину спровоцировала мировой продовольственный кризис. Пути его решения президент Украины Владимир Зеленский обсудил совместно с президентом Либерии Джорждом Веа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Также в ходе телефонной беседы глава государства поблагодарил своего коллегу за поддержку украинского суверенитета и территориальную целостность, в том числе на площадке ООН.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал стратегические действия, которые могут ослабить продовольственный кризис, вызванный блокадой украинских морских портов.

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Владимир ЗеленскийЛиберияпродовольственный кризисВторжение России в Украину