RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив з президентом Ліберії шляхи вирішення продовольчої кризи

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація з вторгненням в Україну спровокувала світову продовольчу кризу. Шляхи його вирішення президент України Володимир Зеленський обговорив спільно з президентом Ліберії Джорждом Веа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Також в ході телефонної бесіди глава держави подякував своєму колезі за підтримку українського суверенітету і територіальну цілісність, в тому числі на майданчику ООН.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський назвав стратегічні дії, які можуть послабити продовольчу кризу, спричинену блокадою українських морських портів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЛиберияпродовольственный кризисВторгнення Росії до України