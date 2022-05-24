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Зеленский обсудил с президентом Евросовета восстановление Украины и вступление в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили восстановление страны и вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

Глава государства отметил, что беседа состоялось в преддверии специального заседания Евросовета, которое пройдет 30-31 мая. Одной из главных тем встречи будет помощь Украине.

"Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее во Франции заявили, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет и Киеву нужно прислушаться к предложению об альтернативных союзах.

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассчитывают на получение статуса кандидата в ЕС уже в июне.

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