ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский обсудил с президентом Евросовета восстановление Украины и вступление в ЕС

Новина українською →
Киев, Вторник 24 мая 2022 20:17
Зеленский обсудил с президентом Евросовета восстановление Украины и вступление в ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили восстановление страны и вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

Глава государства отметил, что беседа состоялось в преддверии специального заседания Евросовета, которое пройдет 30-31 мая. Одной из главных тем встречи будет помощь Украине.

"Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее во Франции заявили, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет и Киеву нужно прислушаться к предложению об альтернативных союзах.

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассчитывают на получение статуса кандидата в ЕС уже в июне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Шарль Мишель Война в Украине Евросоюз Совет Европы
NEWS
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины