Зеленский обсудил с президентом Евросовета восстановление Украины и вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили восстановление страны и вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.