ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський обговорив з президентом Євроради відновлення України та вступ до ЄС

Новость на русском →
Київ, Вівторок 24 травня 2022 20:17
Зеленський обговорив з президентом Євроради відновлення України та вступ до ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 24 травня провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили відновлення країни і вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

Глава держави зазначив, що бесіда відбулася напередодні спеціального засідання Євроради, яке пройде 30-31 травня. Однією з головних тем зустрічі буде допомога Україні.

"Скоординували кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відновлення України та руху до членства в ЄС", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Франції заявили, що вступ України до Євросоюзу може зайняти 15 або 20 років і Києву потрібно прислухатися до пропозиції про альтернативні союзи.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що розраховують на отримання статусу кандидата в ЄС вже в червні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Шарль Мишель Війна в Україні Евросоюз Рада Європи
NEWS
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України