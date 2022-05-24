Зеленський обговорив з президентом Євроради відновлення України та вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський 24 травня провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили відновлення країни і вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter .

"Скоординували кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відновлення України та руху до членства в ЄС", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що бесіда відбулася напередодні спеціального засідання Євроради, яке пройде 30-31 травня. Однією з головних тем зустрічі буде допомога Україні.

Нагадаємо, раніше у Франції заявили, що вступ України до Євросоюзу може зайняти 15 або 20 років і Києву потрібно прислухатися до пропозиції про альтернативні союзи.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що розраховують на отримання статусу кандидата в ЄС вже в червні.

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