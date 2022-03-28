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Зеленский обсудил с премьером Италии создание системы гарантий безопасности для Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 марта, провел переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги. Политики обсудили ситуацию в Украине и создание системы гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гаранта в Twitter.

"Продолжил диалог с премьер-министром Италии Марио Драги. Обсудили ход противодействия российской агрессии. Поблагодарил за важную оборонную и гуманитарную поддержку. Украинский народ это будет помнить. Ценим готовность Италии присоединиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его неоднозначную позицию относительно войны России в Украине.

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Владимир ЗеленскийИталияВойна России против Украины