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Зеленський обговорив з прем'єром Італії створення системи безпекових гарантій для України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 березня, провів переговори з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Політики обговорили ситуацію в Україні та створення системи гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гаранта в Twitter.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність Італії долучитися до створення системи безпекових гарантій для України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його неоднозначну позицію щодо війни Росії в Україні.

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Володимир ЗеленськийІталіяВійна Росії проти України