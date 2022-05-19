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Зеленский обсудил с премьером Британии возможности экспорта украинского зерна

Фото: Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики обсудили возможности экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис Джонсона.

Отмечается, что одной из тем переговоров стала глобальная продовольственная безопасность. В частности, блокирование Россией портов и наземных путей для доставки украинских запасов зерна. Джонсон обязался направить команду для разработки шагов, чтобы преодолеть возможный кризис.

Также глава правительства Британии проинформировал Зеленского о военной помощи, которая включает дальнобойную артиллерию, ракеты типа "берег-корабль" и беспилотные летательные аппараты.

"Лидеры обсудили ход переговоров и договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию и Германию, для определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В конце Джонсон поздравил Зеленского с Днем вышиванки и подтвердил непоколебимую солидарность Великобритании с народом Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Британия передаст Украине вооружение на 1,3 млрд стерлингов.

Также сегодня правительство Великобритании утвердило новые санкции против трех российских авиакомпаний.

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Владимир ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобританияУкраина