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Британия вводит санкции против российских авиакомпаний

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Лондон, Четверг 19 мая 2022 12:48
Британия вводит санкции против российских авиакомпаний Фото: Великобритания вводит новые санкции против авиакомпаний РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания усиливает экономическое давление на Россию из-за войны в Украине. В четверг, 19 мая, Британия объявила о новых экономических санкциях против российского авиационного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что в список попали государственный "Аэрофлот", а также компании "Уральские авиалинии" и "Россия".

Теперь российские авиаперевозчики не смогут продавать свои неиспользуемые посадочные места в аэропортах Великобритании. Это не позволит России заработать около 50 млн фунтов стерлингов.

"Пока Путин продолжает свое варварское нападение на Украину, мы будем продолжать атаковать российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не могли обналичивать свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Напомним, Британия предложила направить на "план Маршала" для Украины замороженные средства РФ.

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