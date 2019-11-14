ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский обсудил с послами стран G7 ход реформ в Украине

Новости » Политика     14.11.2019 - 19:10
Зеленский обсудил с послами стран G7 ход реформ в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Отдельное внимание во время встречи была сосредоточена на борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), во время которой обсудил ход реформ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, во встрече также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители - Андрей Смирнов, Юлия Кузнецов и Игорь Жовква.

Зеленский подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и воплощением законов, которые часто непопулярные, но важные для улучшения экономического климата в Украине.

Отдельное внимание во время встречи была сосредоточена на борьбе с коррупцией.

Участники детально обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского самоуправления.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском обсудили ситуацию с реализацией проекта "Северный поток-2". Кроме того, стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Зеленский с Туском обсудили ситуацию с реализацией проекта "Северный поток-2" Зеленский одобрил создание е-системы в сфере строительства
Новости Украины Владимир ЗеленскийG7реформы в Украине
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь