Зеленський обговорив з послами країн G7 перебіг реформ в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Окрема увага під час зустрічі була зосереджена на боротьбі з корупцією

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн "Великої сімки" (G7), під час якої обговорив перебіг реформ в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, у зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Богдан та його заступники - Андрій Смирнов, Юлія Ковалів та Ігор Жовква.

Зеленський підкреслив, що робота ведеться в декількох напрямах, зокрема - над ухваленням і втіленням законів, які часто непопулярні, але важливі для покращення економічного клімату в Україні.

Окрема увага під час зустрічі була зосереджена на боротьбі з корупцією.

Учасники детально обговорили судову реформу, зокрема імплементацію закону щодо діяльності органів суддівського врядування.

Також під час зустрічі йшлося про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, 14 листопада Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Дональдом Туском обговорили ситуацію з реалізацією проекту "Північний потік-2". Крім того, сторони обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна - ЄС.