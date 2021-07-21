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МВФ поможет Украине в управлении государственными финансами и сборе доходов

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Украина, Среда 21 июля 2021 16:57
МВФ поможет Украине в управлении государственными финансами и сборе доходов Фото: МВФ поможет Украине в управлении государственными финансами (imf.com)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) будет осуществлять новый проект "продолжение налогово-бюджетных реформ в Украине". Проект, который будет реализовываться за счет предоставляемого Европейским союзом финансирования, поможет повысить прозрачность и подотчетность в сферах управления государственными финансами и сбора доходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

Как отмечается в сообщении, проект, рассчитанный на 31 месяц до конца 2023 года, поможет привести фискальные институты в соответствие с современной международной практикой.

"Пандемия создает проблемы для управления экономикой и устойчивого развития во всем мире. С помощью таких проектов Европейский союз и его партнеры помогают обеспечить надлежащий уровень готовности экономических институтов Украины для содействия стабильному и справедливому восстановлению", - сказал Реми Дюфло, заместитель главы Представительства Европейского союза в Украине.

Проект направлен прежде всего на модернизацию бюджетного процесса, совершенствование управления фискальными рисками и управления и подотчетности в сфере государственных ресурсов.

"Сегодня Украина является одним из основных бенефициаров помощи МВФ по вопросам развития потенциала, и мы рады возможности еще больше расширить нашу поддержку этой стране в рамках партнерских отношений с Европейским союзом", - добавила Антуанет М. Сайех, заместитель директора-распорядителя МВФ.

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