Зеленский объяснил изменения в руководстве ВСУ: военные должны эффективно выполнять задачи
Президент Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины. Глава государства сегодня сменил начальника Генштаба, командующего Объединенными силами и командующего Десантно-штурмовых войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Как пояснил Зеленский, сейчас необходимо активизировать выполнение заданий, которые направлены на модернизацию украинской армии и "стопроцентной подготовки военных к защите Украины в условиях современной войны".
"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - сказал он.
Глава государства также хочет, чтобы в армии было эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней, потому что это является "основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности".
"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Минобороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития ВСУ в целом", - добавил президент.