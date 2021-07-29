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Зеленський обговорив з МВФ співпрацю і реформи в Україні

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Україна, Четвер 29 липня 2021 00:36
Зеленський обговорив з МВФ співпрацю і реформи в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили співпрацю з МВФ та реформи в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Зазначається, що Зеленський подякував Крісталіні Георгієвій за підтримку України у складний рік пандемії.

"Транш у 2,1 мільярда доларів, який ми одержали, допоміг нам підтримати людей, малий і середній бізнес, нашу медичну галузь у період декількох локдаунів", - зазначив Зеленський.

Сторони обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by. Йдеться про два ключові законопроекти, які мають на меті посилення корпоративного управління в банках, а також закони про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо.

Також співрозмовники обмінялися думками щодо прогресу реформ та інституційних змін, які відбуваються в Україні, зокрема стосовно запуску ринку землі, реформи в галузі інфраструктури, ухваленого парламентом у першому читанні законопроекту про деолігархізацію.

Зеленський зазначив, що тримає під особистим контролем проведення судової реформи та докладає максимум зусиль для її успішної реалізації.

Зеленський обговорив з Георгієвою і законопроект про Національний банк України, який наразі розробляється за участю міжнародних партнерів і буде розглянутий Верховною Радою після відновлення її роботи восени цього року, а також ухвалення закону про НАБУ в другому читанні.

Окремо було обговорено темпи відновлення української економіки - виконання державного бюджету України та конкретні показники економічного зростання. Сторони дійшли згоди щодо активізації спільної роботи представників українського уряду та МВФ.

Також зазначається, що президент запросив Крісталіну Георгієву відвідати Україну й особисто обговорити подальші кроки продуктивної співпраці.

Нагадаємо, в МВФ заявили, що провели продуктивну розмову з президентом України.

Також повідомлялось, що МВФ допоможе Україні в управлінні державними фінансами.

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