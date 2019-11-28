Зеленский обсудил с Меркель саммит "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил проведение саммита в нормандском формате с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, этот телефонный разговор стал уже седьмым между лидерами Украины и Германии за последние месяцы.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандской формате 9 декабря этого года", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, нормандская встреча пройдет 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский во время встречи в нормандском формате хочет получить четкое понимание, когда и как можно остановить войну на Донбассе. По словам президента, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.

Также сообщалось, что ключевыми вопросами нормандской встречи будут возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству. Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, первым ключевым вопросом является возвращение украинских пленных.