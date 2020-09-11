Зеленский обсудил с главой ОБСЕ эскалацию на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с действующим главой БСЕ и премьером Албании Эди Рамой недавнее обострение ситуации на Донбассе. Зеленский привлек внимание к нарушениям договоренностей со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский напомнил об обстрелах украинских позиций, произошедших 6 и 10 сентября, в результате которых один военный погиб и один получил ранения.

"Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь вблизи населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими и предыдущими выстрелами заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации", - подчеркнул он.

Со своей стороны Рама поддержал направленные на достижение мира усилия Украины и заверил в готовности ОБСЕ способствовать восстановлению мира на Донбассе. При этом глава ОБСЕ сожалеет из-за отсутствия взаимного движения противоположной стороны в направлении к восстановлению мира.

Напомним, 6 сентября боевики совершили несколько прицельных обстрелов украинских военных на Донбассе, в результате которых подразделения Объединенных сил понесли потери.

Вчера оккупанты обстреляли позиции украинских военных возле Шумов, где должна была состояться совместная инспекция с участием координатора ОБСЕ.

Кроме того, в материале "Шумна" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу" РБК-Украина объясняло, как недавнее обострение может повлиять на встречу в нормандском формате.