Зеленський обговорив з головою ОБСЄ ескалацію на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський обговорив з чинним головою ОБСЄ та прем'єром Албанії Еді Рамою нещодавнє загострення ситуації на Донбасі. Зеленський привернув увагу до порушень домовленостей з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Зеленський нагадав про обстріли українських позицій, які відбулися 6 та 10 вересня, в результаті яких один військовий загинув та один отримав поранення.

"Вчора, буквально під час моєї телефонної розмови з канцлером Ангелою Меркель, бойовики відкрили вогонь поблизу населеного пункту Шуми, по ділянці, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ. І різниця між цими пострілами та попередніми полягала в тому, що ці були прицільними. Ми не хочемо нової ескалації", - наголосив він.

Зі свого боку Рама підтримав спрямовані на досягнення миру зусилля України та запевнив у готовності ОБСЄ сприяти відновленню миру на Донбасі. Водночас голова ОБСЄ шкодує через відсутність взаємного руху протилежної сторони у напрямку до відновлення миру.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики здійснили декілька прицільних обстрілів українських військових на Донбасі, в результаті яких підрозділи Об'єднаних сил зазнали втрат.

Вчора окупанти обстріляли позиції українських військових біля Шумів, де мала відбутися спільна інспекція за участі координатора ОБСЄ.

Крім того, у матеріалі "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу" РБК-Україна пояснювало, як нещодавнє загострення може вплинути на зустріч у нормандському форматі.