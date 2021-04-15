Зеленский обсудил с главой Евросовета обострение ситуации на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание политики уделили обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что Зеленский подробно проинформировал собеседника о развитии событий, что произошли со времени совместной поездки лидеров Украины и ЕС на Донбасс 2 марта этого года.
"Мы ценим поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества - залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней", - отметил украинский президент.
Зеленский также подробно обсудил с Шарлем Мишелем инициативу Крымской платформы и наполнение ее содержанием.
Собеседники также договорились согласовать в ближайшее время даты проведения 23-го Саммита Украина - ЕС, который должен состояться в Киеве во второй половине года.
Отметим, по данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.
Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что первой целью России является демонстрация силы России для увеличения давления на Украину, чтобы замедлить внутренние позитивные трансформации и препятствование реализации украинских евроатлантических стремлений.
Второй целью стягивания российских войск к украинским границам может быть подготовка к проведению наступательной операции регулярными силами России с крымского направления, чтобы решить проблему водоснабжения для оккупированного полуострова.
Также РФ, как предполагает министр, может прибегнуть к "грузинскому сценарию".