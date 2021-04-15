Зеленський обговорив з головою Євроради загострення ситуації на сході України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Основну увагу політики приділили загостренню безпекової ситуації на сході України.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зазначається, що Зеленський детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, що відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня цього року.
"Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства - запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів", - наголосив український президент.
Зеленський також детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.
Співрозмовники також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна - ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині року.
Зазначимо, за даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.
Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що першою метою Росії є демонстрація сили Росії для збільшення тиску на Україну, щоб уповільнити внутрішні позитивні трансформації та перешкоджання реалізації українських євроатлантичних прагнень.
Другою метою стягування російських військ до українських кордонів може бути підготовка до проведення наступальної операції регулярними силами Росії з кримського напрямку, щоб вирішити проблему водопостачання для окупованого півострова.
Також РФ, як припускає міністр, може вдатися до "грузинського сценарію".