Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии подготовку саммита ЕС-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили подготовку к саммиту ЕС-Украина, который запланирован на 12 октября текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Обсудили подготовку к саммиту Украины - Европейского Союза 12 октября. Подчеркнули важность стратегического диалога по энергетической безопасности ЕС", - написал Зеленский.
Украинский лидер поблагодарил главу Еврокомиссии за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на высшем уровне и выделении транша макроэкономической помощи.
Отметим, на Генассамблее ООН Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что они обсудят вопрос деоккупации Крыма.