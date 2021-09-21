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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии подготовку саммита ЕС-Украина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили подготовку к саммиту ЕС-Украина, который запланирован на 12 октября текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Обсудили подготовку к саммиту Украины - Европейского Союза 12 октября. Подчеркнули важность стратегического диалога по энергетической безопасности ЕС", - написал Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил главу Еврокомиссии за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на высшем уровне и выделении транша макроэкономической помощи.

Отметим, на Генассамблее ООН Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что они обсудят вопрос деоккупации Крыма.

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