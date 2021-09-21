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Зеленський обговорив з головою Єврокомісії підготовку саміту ЄС-Україна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Вони обговорили підготовку до саміту ЄС-Україна, який запланований на 12 жовтня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Обговорили підготовку до саміту України - Європейського Союзу 12 жовтня. Підкреслили важливість стратегічного діалогу з енергетичної безпеки ЄС", - написав Зеленський.

Український лідер подякував голові Єврокомісії за участь ЄС у саміті "Кримської платформи" на вищому рівні та виділенні траншу макроекономічної допомоги.

Зазначимо, на Генасамблеї ООН Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Очікується, що вони обговорять питання деокупації Криму.

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Володимир ЗеленськийЕвросоюзООН