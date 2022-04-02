Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку и усиление санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили военную поддержку, а также усиление санкций против РФ и послевоенные гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Twitter.

"В который раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания - наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", - написал глава государства.

Напомним, Джонсон заявил, что Великобритания не планирует платить за российский газ в рублях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля иностранные покупатели должны рассчитываться за российский газ рублями.

Мы также писали о том, что представитель президента Турции заявил, что пока рано говорить о встрече Путина и Зеленского.

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