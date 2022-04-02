Зеленський обговорив з Джонсоном оборонну підтримку і посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз провів бесіду з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Вони обговорили військову підтримку, а також посилення санкцій проти РФ і післявоєнні гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Twitter.

"Вкотре поговорив з Борисом Джонсоном. Великобританія - наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо конференцію донорів для України", - написав глава держави.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що Великобританія не планує платити за російський газ у рублях.

Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким з 1 квітня іноземні покупці повинні розраховуватися за російський газ рублями.

Ми також писали про те, що представник президента Туреччини заявив, що поки рано говорити про зустріч Путіна і Зеленського.

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