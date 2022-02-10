Зеленский обсудил с Дудой сотрудничество в трехстороннем союзе с Британией

Президент Владимир Зеленский 10 февраля провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры обсудили сотрудничество в рамках Альянса Украины, Польши и Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина - Польша - Великобритания", - говорится в сообщении ОП.
В ходе беседы Зеленский и Дуда также обсудили реализацию основных внешнеполитических приоритетов Украины, в том числе вступление в Евросоюз и НАТО.
Напомним, в январе этого года Великобритания предложила создать трехсторонний Альянс с Украиной и Польшей.
Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Украиной создания черноморско-балтийской оси. По его словам, Альянс с Польшей и Великобританией может ее укрепить.