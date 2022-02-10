UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский обсудил с Дудой сотрудничество в трехстороннем союзе с Британией

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский 10 февраля провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры обсудили сотрудничество в рамках Альянса Украины, Польши и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина - Польша - Великобритания", - говорится в сообщении ОП.

В ходе беседы Зеленский и Дуда также обсудили реализацию основных внешнеполитических приоритетов Украины, в том числе вступление в Евросоюз и НАТО.

Напомним, в январе этого года Великобритания предложила создать трехсторонний Альянс с Украиной и Польшей.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Украиной создания черноморско-балтийской оси. По его словам, Альянс с Польшей и Великобританией может ее укрепить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВеликобританияАнджей ДудаАльянс