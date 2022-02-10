Зеленський обговорив з Дудою співпрацю в тристоронньому союзі з Британією

Президент Володимир Зеленський 10 лютого провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Лідери обговорили співпрацю в рамках Альянсу України, Польщі та Великобританії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Сторони обговорили подальшу співпрацю в рамках нового регіонального формату Україна - Польща - Великобританія", - йдеться в повідомленні ОП.
В ході бесіди Зеленський і Дуда також обговорили реалізацію основних зовнішньополітичних пріоритетів України, в тому числі вступ до Євросоюзу і НАТО.
Нагадаємо, в січні цього року Великобританія запропонувала створити тристоронній Альянс з Україною та Польщею.
Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про підтримку Україною створення Чорноморсько-Балтійської осі. За його словами, Альянс з Польщею і Великобританією може її зміцнити.