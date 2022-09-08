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Зеленский обсудил с Блинкеном официальное признание России государством-террористом

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Четверг 08 сентября 2022 23:00
Зеленский обсудил с Блинкеном официальное признание России государством-террористом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Юридическое признание Российской Федерации страной-террористом важно, ведь это даст миру сигнал о том, что российскому террору не будет прощения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что сегодня дежавний секретарь США Энтони Блинкен приехал с неанонсированный визитом в Киев, во время которого он встречался с Зеленским.

"Я поднял вопрос официального признания России государством-террористом. Юридическая реальность должна всегда соответствовать фактической реальности. А это факт, что Россия стала крупнейшим источником терроризма в мире. Можно выбирать тот или иной формат процедур, ту или иную формулу юридического давления против России за террор, но мир должен получить однозначный сигнал, что российскому террору не будет прощения", - сказал он.

Кроме этого, политики обсудили политическое сотрудничество, а также взаимодействие Украины и США в финансовой плоскости. По словам президента, макроэкономическая поддержка нашей страны сейчас так же важна, как и поддержка оружием и боеприпасами.

Также Зеленский и Блинкен обсудили Fast Recovery Plan или план быстрого восстановления Украины, а также в целом восстановление нашего государства после российской агрессии.

Напомним, президент США Джо Байден выступил против признание России государством-спонсором терроризма.

В Белом доме заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина будет добиваться признания России государством-спонсором терроризма.

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