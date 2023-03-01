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Зеленський про обстріли: кожен рух нашого прапора вперед означатиме убезпечення людей

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія постійно обстрілює прикордонні регіони, проте рух українського прапора вперед означатиме убезпечення людей від атак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага й до прифронтових територій. Тих міст і районів, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів. Свідомого терору. Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумська та Чернігівська області", - йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що зараз на більшій частині території нашої країни, де вдалося дати відносну безпеку життя, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто живе у прикордонних районах із Росією, хто на півдні нашої держави. Мова йде про ті регіони, де постійні обстріли, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей.

"Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони й безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій", - додав президент.

Нагадаємо, що у середу, 1 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та вбили поголів’я тварин.

Російські окупанти зранку у середу, 1 березня, обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти".

Російські окупанти не припиняють штурми позицій українських захисників і зазнають суттєвих втрат. Інтенсивність боїв продовжує наростати.

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