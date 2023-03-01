Зеленський про обстріли: кожен рух нашого прапора вперед означатиме убезпечення людей

"Окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага й до прифронтових територій. Тих міст і районів, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів. Свідомого терору. Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумська та Чернігівська області", - йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що зараз на більшій частині території нашої країни, де вдалося дати відносну безпеку життя, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто живе у прикордонних районах із Росією, хто на півдні нашої держави. Мова йде про ті регіони, де постійні обстріли, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей.

"Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони й безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій", - додав президент.