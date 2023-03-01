Зеленский об обстрелах: каждое движение нашего флага вперед будет означать безопасность людей

"Кроме непосредственно фронтовых направлений, внимание и к прифронтовым территориям. Тех городов и районов, которые ежедневно и каждую ночь подвергаются российским обстрелам. Сознательный террор. Никополь и другие общины Днепропетровской области, Запорожье, Херсон и область, прифронтовая часть Донбасса, Харьков и область, Сумская и Черниговская области", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что сейчас на большей части территории нашей страны, где удалось дать относительную безопасность жизни, может не ощущаться, какова жизнь тех наших людей, кто живет в приграничных районах с Россией, кто на юге нашего государства. Речь идет о тех регионах, где постоянные обстрелы, где Россия постоянно пытается уничтожить все, что есть у людей.

"Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших сил обороны и безопасности, мы имеем в виду и то, что такие активные действия будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне. Каждое движение нашего флага будет вперед означать и безопасность наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой", - добавил президент.