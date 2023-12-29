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Зеленський про обстріл України: повернемо війну назад - до цих покидьків

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

РФ завдала найбільш масованої атаки по Україні. Тому потрібно працювати над тим, щоб повернути війну назад - до цих покидьків, додому, в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків - майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них - різні типи ракет і "шахеди", - ідеться в заяві.

За словами президента, мішені вже для Росії звичні - понад 100 приватних будинків зруйновано або пошкоджено, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торгових і складських приміщень.

Також президент сказав, що важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору. Багато лідерів сьогодні вже заявили про підтримку України та українців, і я вдячний кожному. І особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО.

"Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. З урахуванням того, що російські терористи спеціально намагалися обійти наш захист. І ми продовжимо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад - до цих покидьків, додому, в Росію, звідки вона і прийшла", - додав президент.

Ракетна атака на Україну

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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