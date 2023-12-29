Зеленский об обстреле Украины: вернем войну назад - к этим подонкам

"Сейчас продолжается в разных городах Украины спасательная операция. Где были попадания российских ракет, падение обломков. Наиболее массированная атака от этих подонков - почти 160 ракет и дронов. Наши воины сбили большинство из них - различные типы ракет и "шахеды", - говорится в заявлении.

По словам президента, мишени уже для России привычные - более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений.

Также президент сказал, что важно, чтобы мир отреагировал на это очередное проявление террора. Многие лидеры сегодня уже заявили о поддержке Украины и украинцев, и я благодарен каждому. И особенно тем, кто помог нашему государству с ПВО.

"Наши воины противовоздушной обороны сегодня сделали много. С учетом того, что российские террористы специально пытались обойти нашу защиту. И мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну назад - к этим подонкам, домой, в Россию, откуда она и пришла", - добавил президент.

Ракетная атака на Украину

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки врага запустил:

не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну Х-59;

14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.