Зеленський про обстріл Добропілля: прорахований удар, там вже 50 постраждалих

Росія завдала комбінованого удару по Добропіллю в Донецькій області. Як результат - загинули 11 людей, серед них рятувальник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля в Донецькій області після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди", - наголосив президент.
Зеленський нагадав, що російські ракети та дрони-камікадзе атакували центральну частину Добропілля. Під удар потрапили дев’ять житлових будинків, торгівельний центр і магазини. Внаслідок атаки загинули 11 людей.
"Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих - працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених - сім дітей, наймолодша - дівчинка, 10 років", - повідомив глава держави.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 березня, російські війська масовано обстріляли Добропілля в Донецькій області.
Обстріл спричинив значні руйнування. Під час гасіння пожежі рятувальники зазнали повторного обстрілу, що призвело до пошкодження пожежного автомобіля.
Реагуючи на обстріл Добропілля, президент Володимир Зеленський заявив, що такі удари показують незмінність цілей Росії. Тому, за його словами, дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати ППО та посилювати санкції проти Росії.
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