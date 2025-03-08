Зеленский об обстреле Доброполья: просчитанный удар, там уже 50 пострадавших

Россия нанесла комбинированный удар по Доброполью в Донецкой области. Как результат - погибли 11 человек, среди них спасатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье в Донецкой области после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб", - подчеркнул президент.
Зеленский напомнил, что российские ракеты и дроны-камикадзе атаковали центральную часть Доброполья. Под удар попали девять жилых домов, торговый центр и магазины. В результате атаки погибли 11 человек.
"Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших - работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых - семь детей, самая молодая - девочка, 10 лет", - сообщил глава государства.
Напомним, что в пятницу, 7 марта, российские войска массированно обстреляли Доброполье в Донецкой области.
Обстрел вызвал значительные разрушения. Во время тушения пожара спасатели подверглись повторному обстрелу, что привело к повреждению пожарного автомобиля.
Реагируя на обстрел Доброполья, президент Владимир Зеленский заявил, что такие удары показывают неизменность целей России. Поэтому, по его словам, очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять ПВО и усиливать санкции против России.
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