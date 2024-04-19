Зеленський про обстріл Дніпра: ППО зараз має бути не на складах, а у реальних містах

Росія 19 квітня масовано атакувала Дніпро та область, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Москва повинна відповідати за свій терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський зазначив, що у Дніпрі тривають рятувальні роботи після ракетної атаки ворога. У місті частково зруйнований житловий будинок, пошкоджений вокзал. Під ударом були також Кривий Ріг та Синельникове. Є загиблі та поранені внаслідок атаки.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористі, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя", - зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що російський терор повинен зазнати поразки, це потреба не лише України, але й усього світу.

Зеленський закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

"Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "шахед" мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено зокрема у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", - заявив Зеленський.

Фото: Росія масовано атакувала Дніпро та область (t.me/V_Zelenskiy_official)