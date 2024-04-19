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Зеленский об обстреле Днепра: ПВО сейчас должна быть не на складах, а в реальных городах

Днепр, Пятница 19 апреля 2024 09:00
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Зеленский об обстреле Днепра: ПВО сейчас должна быть не на складах, а в реальных городах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия 19 апреля массированно атаковала Днепр и область, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Москва должна отвечать за свой террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский отметил, что в Днепре продолжаются спасательные работы после ракетной атаки врага. В городе частично разрушен жилой дом, поврежден вокзал. Под ударом были также Кривой Рог и Синельниково. Есть погибшие и раненые в результате атаки.

"Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористы, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни" , - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что российский террор должен потерпеть поражение, это потребность не только Украины, но и всего мира.

Зеленский призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.

"Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракет, каждый "шахед" должны сбиваться. Мир может это гарантировать, партнеры имеют необходимые возможности. Это было доказано в частности в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы", - заявил Зеленский. .

Фото: Россия массированно атаковала Днепр и область (t.me/V_Zelenskiy_official)

Ракетная атака 19 апреля

Этой ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепру и области. В Днепре повреждена жилая пятиэтажка, вокзал, два инфраструктурных объекта. Известно о двух погибших и 16 пострадавших.

Под ударом врага также были Кривой Рог, Синельниково и Павлоград. Там тоже есть жертвы и раненые.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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