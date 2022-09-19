Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир (фото, видео)

Он сообщил, что ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела российская ракета. В результате чего произошло кратковременное отключение электролинии.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", - написал президент.

Фото: последствия обстрела Южноукраинской АЭС (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, в ночь на 19 сентября оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.