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Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ (фото, відео)

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Росія своїми обстрілами Південноукраїнської АЕС наражає на небезпеку весь світ. Світова спільнота має зупинити РФ, доки не стало пізно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він повідомив, що вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла російська ракета. Внаслідок чого сталося короткочасне відключення електролінії.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Повинні зупинити її, поки не пізно", - написав президент.

Фото: наслідки обстрілу Південноукраїнської АЕС (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня окупаційні війська завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

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