Зеленский об обстреле Станицы Луганской: большая провокация

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел детского садика в Станице Луганской является большой провокацией со стороны боевиков. При этом он подчеркнул важность того, чтобы ОБСЕ оставались в Украине и могли фиксировать все нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской - это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине - их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", - написал он.