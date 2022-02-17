Зеленский об обстреле Станицы Луганской: большая провокация

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел детского садика в Станице Луганской является большой провокацией со стороны боевиков. При этом он подчеркнул важность того, чтобы ОБСЕ оставались в Украине и могли фиксировать все нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.
"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской - это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине - их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", - написал он.
Напомним, сегодня на Донбассе обострение, боевики с начала суток 29 раз нарушали режим "тишины".
При этом оккупанты обстреляли детский садик в Станице Луганской и поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области, в результате которого снаряд попал в лицей и газопровод.