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Зеленський про обстріл Станиці Луганської: велика провокація

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садка в Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків. При цьому він підкреслив важливість того, щоб ОБСЄ залишалися в Україні і могли фіксувати всі порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка в Станиці Луганській - це велика провокація. Важливо, щоб дипломати і ОБСЄ залишалися в Україні - їх моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі загострення, бойовики з початку доби 29 разів порушували режим "тиші".

При цьому окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській і селище Врубівка Попаснянського району Луганської області, в результаті якого снаряд влучив у ліцей та газопровід.

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Володимир ЗеленськийСтаниця Луганска